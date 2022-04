Klage einer Anwohnerin gegen Pflegeheim abgewiesen

Eine Anwohnerin hat gegen den Bau eines neuen Pflegeheims in Balingen-Weilstetten (Zollernalbkreis) vor dem Verwaltungsgericht Sigmaringen geklagt und ist gescheitert. Zwischen dem Grundstück der Frau und dem künftigen Pflegeheim sei ein beträchtlicher Abstand inklusive einer Böschung und eines Bachs, so begründet das Verwaltungsgericht seine Entscheidung. Die Kammer geht davon aus, dass für die Frau keine unzumutbaren Beeinträchtigungen entstehen. Die Seniorenanlage in Balingen-Weilstetten soll knapp 50 Meter lang und drei Stockwerke hoch werden. 75 pflegebedürftige Menschen sollen dort unterkommen. Die Klägerin hält die Dimensionen für übertrieben. Sie fürchtet zudem Lärm und zweifelt an den Brandschutzvorschriften.