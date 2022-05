Viele Eltern in der Region müssen sich am Donnerstag um die Betreuung ihrer kleinen Kinder kümmern. Viele Kitas bleiben geschlossen. Die Gewerkschaft ver.di hat landesweit zu Warnstreiks im Sozial - und Erziehungsdienst aufgerufen. Bereits am Mittwoch hatten Erziehrinnen und Sozialarbeiter in der Region Neckar-Alb gestreikt.