Fiese Fliege: Wie ein Schädling die Kirschenernte im Ermstal bedroht

Rot, süß und knackig - im Ermstal hat die Kirschenernte begonnen. Ob es ein gutes Kirschenjahr wird, hängt auch von einem gefürchteten Schädling ab: der Kirschessigfliege.

Roland Lieb erntet schon die ersten Kirschen auf seiner Wiese in Dettingen an der Erms. SWR Miriam Plappert

Frühe Kirschsorten sind im Ermstal (Kreis Reutlingen) jetzt schon reif. Die späteren Sorten brauchen noch ein paar Wochen. Roland Lieb ist einer der ersten, die bereits ernten. Er hat viele verschiedene Kirschsorten auf seinen Wiesen. Bisher ist Lieb mit der Ernte sehr zufrieden. Wenn es so weiter geht, wird er in dieser Saison bestimmt um die zwei Tonnen Kirschen ernten, sagt er - vorausgesetzt es funkt kein Hagel oder die Kirschessigfliege dazwischen.

Kirschessigfliege: Eindringling aus Asien

Die Drosophila suzukii - aus Asien eingewandert sticht sie gerne Kirschen und Weintrauben dpa Bildfunk Lars Hendrich

Seit einigen Jahren treibt die Fliege aus Asien nämlich auch in Deutschland ihr Unwesen. Sie legt Eier in die Früchte, dort schlüpfen die Larven und fressen sich durchs Fruchtfleisch. Die Kirsche ist damit gleich doppelt unbrauchbar. Denn die wenigsten Verbraucher wollen Larven in ihren Früchten, außerdem beginnt das Fruchtfleisch durch den Befall schnell an zu faulen und riecht übel.

Im Gegensatz zur Kirschfruchtfliege, die es schon länger in Deutschland gibt und die nur bereits beschädigte Früchte befällt, legt die Kirschessigfliege ihre Eier auch in intakte Früchte, sagt Thilo Tschersich, Kreisfachberater für Obst- und Gartenbau im Landratsamt Reutlingen.

Obstbauern rund um Dettingen wünschen sich trockene Hitze

Das Fiese: Die Fliegen befallen die Kirschen meist erst kurz vor der Ernte. Um davon verschont zu bleiben, hoffen die Obstanbauer in der Region auf heißes Wetter, sagt Kreisfachberater Tschersich. Bei trockener Hitze seien die Fliegen nämlich inaktiv, bei gemäßigten Temperaturen hingegen vermehrten sie sich rasant.

"Es geht nicht ohne Pflanzenschutz"

Um gegen die Schädlinge ankommen zu können, braucht es Pflanzenschutzmittel, sind sich Tschersich und Lieb einig. Im Vergleich zu den Kirschen aus der Türkei oder anderen Nicht-EU-Ländern, die es häufig im Supermarkt zu kaufen gibt, sei die Spritzmittelbelastung bei den Kirschen aus der Region aber sehr gering.

Kirschdiebstal: Ein andauerndes Problem

Auch wenn die Kirschbäume nicht eingezäunt sind, gehören sie jemandem. SWR

Die Obstbauern haben aber nicht nur mit fiesen Fliegen zu kämpfen, auch Obstdiebstahl ist immer wieder ein Thema. Lieb hat zum Beispiel Obstbäume direkt an einem Wanderweg. Hier würden jedes Jahr Kirschen geklaut, sagt er. Und auch Kreisfachberater Tschersich hört häufig von Obstdiebstal in der Region.

"So schön unsere Landschaft ist und so schön sie frei von Zäunen ist, möchte ich doch darauf hinweisen, dass alle Flächen Privatpersonen gehören."

Auf dem Kirschenweg ist Naschen erlaubt

Wer auf einer Wanderung Kirschen naschen will, dem empfiehlt Tschersich den Kirschenweg in Dettingen. Hier sei das pflücken, schmecken und probieren ausdrücklich erwünscht.

Der Frost war nicht so verheerend

Auch dunkle Sorten wie die Ermstäler Knorpelkirsche locken die Kirschessigfliege an SWR Sarah Beschorner

Obwohl es im April noch Frost gab, seien die frostbedingten Ernteausfälle im Ermstal überschaubar, sagt Tschersich. Einige frühblühende Kirschsorten seien erfroren - etwa die bekannte Ermstäler Knorpelkirsche. Vorteil sei hier die Sortenvielfalt auf den Streuobstwiesen. Viele Sorten hätten noch nicht geblüht, als der Frost kam.

In Mössingen sind die Kirschen noch nicht so weit

Auch im Mössinger Streuobstparadies (Kreis Tübingen) seien die Kirschbäume überraschend wenig vom Frost geschädigt worden, sagt Hans Wener, Vorstandsvorsitzender im Obst- und Gartenbauverein. Die Kirschernte habe hier noch nicht richtig begonnen. In ein bis zwei Wochen seien die Früchte soweit. Mit der Kirschessigfliege hätte es in der Region Mössingen bisher eher wenig Probleme gegeben, sagt Wener. Gegen die Schädlinge spritzen wolle man auf jeden Fall nicht. Auch Netze seien wenig praktikabel.