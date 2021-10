Bei der Kirbe im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck (Kreis Tuttlingen) waren am Wochenende über 5.000 Besucherinnen und Besucher. Nach der Corona- Zwangspause wurden am Samstag und am Sonntag Veranstaltungen angeboten, um den Besucherstrom zu entzerren. Ein Festzelt gab es in diesem Jahr nicht, dafür aber Vorführungen, Kinderprogramm, einen Bauernmarkt und einen Antiquitätenmarkt mit 20 Ständen.