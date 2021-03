Unter dem Titel „Kino leuchtet: Für Dich!“ sind am Sonntag in den Tübinger Kinos Arsenal und Atelier die Lichter angegangen. An der bundesweiten Aktion haben über 300 Kinos teilgenommen, um auf die Lage der deutschen Kinobetriebe in der Pandemie hinzuweisen. Die Aktion sei nicht nur da, um auf die sowieso schlechte Situation der Kinos hinzuweisen, so Arsenal-Programmleiter Dieter Betz, es geschehe auch endlich mal wieder etwas. An der Fassade des Kino Arsenal erstrahlten Ausschnitte aus bald erscheinenden Filmen im Wechselspiel mit knallbunten Designs. Aus der Gastronomie wurden mehrere Konzerte live ins Internet gestreamt. Mit Blick auf die Ministerpräsidentenkonferenz am kommenden Mittwoch wollten die Kinos ein Zeichen setzen. Sie erhoffen sich eine baldige Wiederöffnung.