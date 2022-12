RS-Virus, Grippe, Corona: Kinderklinik in Tübingen unterbesetzt

per Mail teilen

Die Lage an der Tübinger Kinderklinik ist zurzeit angespannt. Teils müssen Pflegekräfte anderer Stationen aushelfen, um die jungen Patienten zu versorgen.

Die Kinderklinik In Tübingen hat zurzeit zu wenig Pflegekräfte. Deshalb seien in den vergangenen Tagen immer wieder Pfleger anderer Stationen eingesprungen, wie zum Beispiel von der Intensivstation der Erwachsenen. Dies teilte eine Sprecherin des Universitätsklinikums Tübingen auf SWR Anfrage mit.

Situation Kinderklinik in Tübingen angespannt

Derzeit befinden sich laut dem Tübinger Uniklinikum mehr als 30 Kinder mit dem RS-Virus, Grippe und Corona in der Kinderklinik. Aufgrund des Personalmangels und der vielen kranken Kinder wurde ein zusätzlicher Rufdienst in der Notaufnahme der kleinen Patienten eingerichtet.

Kinder sollten nur bei akut behandlungsbedürftigen Beschwerden, wie zum Beispiel starken Schmerzen oder Atemnot zum kinderärztlichen Notdienst gebracht werden, so das Uniklinikum. Auch Babys in den ersten drei bis fünf Monaten mit neu aufgetretenem Fieber seien als Notfall zu behandeln. Zwischen 10 und 19 Uhr seien die Wartezeiten meist am kürzesten.

Offener Brief an Landesregierung wegen finanzieller Probleme

Tübinger Kinderärzte und Fachärzte anderer Kliniken haben sich mit einem offenen Brief an die Landesregierung gewandt. Der Ärzteverband Marburger Bund hatte bereits beklagt, dass das System seit Jahren "kaputtgespart" werde und dringende kinderchirurgische Eingriffe verschoben würden.

Die Lage in den Kinderkliniken in Baden-Württemberg ist seit Wochen angespannt, unter anderem aufgrund einer deutlichen Zunahme von Atemwegserkrankungen durch RS-Viren. Die Krankheit ist besonders für Frühgeborene, Säuglinge und Kleinkinder gefährlich.