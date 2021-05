Ein Kindergarten in Tuttlingen ist am Montagmorgen nach einem Brandalarm geräumt worden. In der Küche hatte ein Tablett auf einer eingeschalteten Herdplatte geschmort. 19 Kinder wurden von ihren Betreuern vorbildlich evakuiert, so die Polizei. Verletzt wurde niemand. Außer dem kaputten Tablett gab es keinen Schaden.