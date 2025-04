per Mail teilen

Dass eine Kindergartengruppe einen Parkplatz überquerte, verärgerte den 79-Jährigen so sehr, dass er sein Auto aufheulen ließ und losfuhr. Erzieherinnen verhinderten Schlimmeres.

Ein Senior hat am Montagvormittag eine Gruppe von 12 kleinen Kindern in Spaichingen mit seinem Auto gefährdet. Laut Polizei fuhr er gegen 10:15 Uhr auf einen Parkplatz in der Robert Koch-Straße. Dort reagierte er offenbar verärgert auf eine Kindergartengruppe, die den Parkplatz überquerte.

Spaichingen: Mann drückt aufs Gas

Er ließ den Motor aufheulen, hupte mehrfach und fuhr dann mit seinem Auto in Richtung der Kinder, so die Polizei. Durch das Eingreifen der Betreuerinnen, die zwei Kinder zur Seite zogen, konnte verhindert werden, dass er mit den Kindern zusammenstieß.

Erzieherin schockiert

Der 79-Jährige beleidigte daraufhin eine der Erzieherinnen und machte sich aus dem Staub, bevor die Polizei eintraf. Die stattete ihm später einen Besuch zu Hause ab. Die Erzieherin war schockiert von dem Verhalten des Fahrers, so die Polizei.

Gegen den ungeduldigen Autofahrer wird wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Beleidigung ermittelt. Bisher war der Mann der Polizei nicht aufgefallen.