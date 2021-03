In Oberndorf am Neckar sind am Freitagabend zwei 6-jährige Buben nicht nach Hause gekommen. Nachdem die Eltern sie nicht finden konnten, machte sich die Polizei unter anderem mit einem Hubschrauber auf die Suche. Das sorgte laut Polizei für eine erhöhte Aufmerksamkeit in der Bevölkerung, so dass ein Hinweis einging, der zu den Buben führte. Sie waren wohlauf und wurden zu ihren Eltern zurückgebracht.