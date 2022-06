per Mail teilen

Das fünfjährige Mädchen, das am Donnerstag in einem Schwimmbad in Albstadt (Zollernalbkreis) leblos im Wasser gefunden wurde, ist gestorben. Das teilte die Polizei mit. Ein Badegast hatte es auf dem Boden eines Schwimmbeckens entdeckt. Es wurde reanimiert und mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise zum Unglückshergang.