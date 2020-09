Hahn in Metzingen löst Streit unter Nachbarn aus

Tierhaltung in der Innenstadt Hahn in Metzingen löst Streit unter Nachbarn aus

An einem Hahn in Metzingen (Kreis Reutlingen) scheiden sich die Geister: die Einen verzweifeln, weil er anscheinend bis zu 370 mal pro Tag kräht. Die Anderen sehen in ihm ein nützliches Haustier. Das sorgt richtig für Ärger.