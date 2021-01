per Mail teilen

Die Stadt Tübingen will beim Innovationspark für Künstliche Intelligenz des Landes mitmachen. Der Gemeinderat hat am Donnerstagabend beschlossen, einer entsprechenden Dachgenossenschaft beizutreten. Gemeinsam mit Reutlingen, Stuttgart und Karlsruhe will man sich für das Projekt bewerben. Das Land Baden-Württemberg wird den geplanten Innovationspark mit maximal 50 Millionen Euro unterstützen.