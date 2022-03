Neuer interaktiver Wanderweg: Keltenerlebnispfad in Grabenstetten

Am Heidengraben bei Grabenstetten (Kreis Reutlingen) ist der Keltenerlebnispfad eingeweiht worden. Auf dem Weg können Wandernde mit einer speziell dafür programmierten App in die Geschichte der Kelten eintauchen.

Wo heute die Ortschaften Erkenbrechtsweiler (Kreis Esslingen), Grabenstetten und Hülben (beide Kreis Reutlingen) liegen, war einst das Wirtschafts- und Handelszentrum der Kelten: der Heidengraben. Bis zu 10.000 Menschen hätten dort auf der Vorderen Alb gelebt, so Experten der Universität Tübingen.

Geschichte erfahrbar machen: Erlebnisfeld Heidengraben

Um die Bedeutung dieses Ortes hervorzuheben, haben sich die Gemeinden Hülben, Grabenstetten und Erkenbrechtsweiler zusammengetan und unter anderem die nun vorgestellte Wanderapp programmieren lassen. Der neue multimedial und interaktiv aufgerüstete Wanderweg ist ein wichtiger Bestandteil des geplanten "Erlebnisfeldes Heidengraben".

Finanzielle Unterstützung von Bund und Land

Unterstützt wurden sie vom Bund, dem Land sowie den Landkreisen Reutlingen und Esslingen mit fast 4 Millionen Euro. Das Land will nach eigenen Angaben in den nächsten Jahren insgesamt zehn Millionen Euro in eine Keltenkonzeption investieren. Drei Millionen Euro davon teilen sich die drei zentralen Keltenstätten: der Fürstensitz auf dem Ipf in Bopfingen (Ostalbkreis) mit seinen keltischen Befestigungsanlagen, der Heidengraben an der Kreisgrenze zwischen Reutlingen und Esslingen und das Keltenmuseum Hochdorf bei Ludwigsburg.