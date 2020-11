Ab Montag gibt es in Balingen keine Umweltzone mehr. Dann dürfen wieder alle Autos in Balingen unterwegs sein - egal welche Plakette sie haben. „Die Luftqualität in Balingen hat sich erheblich verbessert“, so der Tübinger Regierungspräsident Klaus Tappeser. Die Grenzwerte für Stickstoffdioxid könnten laut Untersuchungen der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg auch ohne Umweltzone künftig sicher eingehalten werden. Es ist das erste Mal in Baden-Württemberg, dass eine Umweltzone aufgehoben wird.