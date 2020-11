Corona bremst am Sonntag den Volkstrauertag, an dem traditionell der Kriegstoten und Opfer von Gewaltherrschaft gedacht wird. In der Region sind zahlreiche Gedenkfeiern abgesagt worden. "Wir müssen die Kontakte zu unseren Mitmenschen jetzt bestmöglich einschränken", sagt der Reutlinger Oberbürgermeister Thomas Keck. Deshalb wird in kleinem Kreis und unter Hygienebedingungen ein Kranz am Ehrenmal niedergelegt. So ist das auch in Albstadt, Balingen oder Tübingen. In Wiesenstetten (Kreis Freudenstadt) gibt es eine kleine Feierstunde auf dem Friedhof. Der Musikverein singt Choräle in kleiner Besetzung.