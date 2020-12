Die Diözese Rottenburg-Stuttgart hat Gottesdienste in Corona-Hotspot-Regionen verboten. Es sieht aber derzeit so aus, als könne der ökumenische Gottesdienst an Heiligabend im Park des Bischofshauses in Rottenburg stattfinden. Zu allen Weihnachtsgottesdiensten muss man sich vorher anmelden. So zum Beispiel zur Christvesper in der Christuskirche in Betzingen bei Reutlingen. Je nach Platz darf eine bestimmte Anzahl an Gläubigen in der Kirche zusammenkommen. In der Tübinger Stiftskirche sind das maximal 150 Personen. Auch bei Gottesdiensten, die ins Freie verlegt werden, dürfen höchstens 200 Menschen zusammen feiern. Viele Kirchengemeinden übertragen ihre Weihnachtsgottesdienste deshalb auch online. Allgemein gilt: Die Gottesdienste dürfen maximal eine Stunde dauern und alle Abstands- und Hygieneregeln bleiben bestehen.