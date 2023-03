In Albstadt und Balingen im Zollernalbkreis hat bei den OB-Wahlen keiner der Kandidierenden die absolute Mehrheit gewonnen. Damit wird in beiden Städten in zwei Wochen neu gewählt.

Sowohl in Balingen als auch in Albstadt im Zollernalbkreis konnte keiner der Kandidierenden die absolute Mehrheit erringen. Die Wahlbeteiligung war bei beiden Wahlen gering. Wahlbeteiligung in Albstadt bei 35 Prozent In Albstadt bekam Kandidat Roland Tralmer (CDU) mit 43 Prozent der Stimmen die meiste Zustimmung. Sein größter Konkurrent für den zweiten Wahlgang in zwei Wochen heißt Udo Hollauer (parteilos): Er bekam 33 Prozent. Alle Beteiligten kritisierten die geringe Wahlbeteiligung. Sie lag bei nur 35 Prozent. Wahlbeteiligung in Balingen lag bei 44 Prozent In Balingen lag die Wahlbeteiligung etwas höher: Mit etwa 44 Prozent war dennoch weniger als die Hälfte der Wahlberechtigten an den Urnen. Die beiden aussichtsreichsten Kandidierenden heißen Dirk Abel (CDU), der 43 Prozent der Stimmen bekam, und die parteilose Sybille Fleischmann mit knapp 24 Prozent. Auch in Balingen sind in zwei Wochen Neuwahlen.