Im Krankenhaus Freudenstadt müssen seit Sonntag keine Corona-Infizierten mehr in der Intensivstation behandelt werden - zum ersten Mal „seit sehr langer Zeit“, schreibt das Landratsamt. Auch in anderen Krankenhäusern der Region werden immer weniger Corona-Kranke intensivmedizinisch behandelt: Am Uniklinikum Tübingen sind es derzeit sieben Menschen, am Kreisklinikum Reutlingen zwei.