Keine Ausgangssperren mehr, aber Alkoholverbot

per Mail teilen

Die Ausgangsbeschränkungen im Kreis Reutlingen sind aufgehoben. Die Inzidenz hatte den Wert von 500 den fünften Tag in Folge unterschritten. Das Landratsamt Reutlingen erließ aber eine Maskenpflicht und ein Alkohlkonsumverbot für bestimmte Bereiche der Reutlinger Innenstadt. Darüber hinaus ist das Mitführen alkoholischer Getränke zum unmittelbaren Konsum ebenfalls untersagt. Die Maskenpflicht und das Alkoholkonsumverbot gelten in begrenzten Bereichen der Stadt Reutlingen, insbesondere der Innenstadt, in denen Abstände nur schwer eingehalten werden können.