Kein Urteil wegen Zugunglück am Bahnübergang

Im Fall des Zugunglücks in Tübingen-Kilchberg wird es kein Urteil geben. Der am Amtsgericht Tübingen angeklagte Lastwagenfahrer hat seinen Einspruch gegen einen Strafbefehl zurückgezogen. Bei dem Unfall 2019 wurden acht Menschen verletzt, drei davon schwer. Unter ihnen war auch der 55-jährige Lastwagenfahrer, der mit seinem Fahrzeug auf den Bahnübergang gefahren war. Beim Prozess am Montag gab er an, er habe wegen fehlender Warnsignale den Zug nicht erkennen können. Der damals schwer verletzte Zugführer sagte, es habe rote Warnlichter gegeben. Bei ihm hatte sich der Lastwagenfahrer entschuldigt.