Rottenburg beteiligt sich an Schlachthof in Gärtringen

Die Pläne für einen neuen Schlachthof in Rottenburg (Kreis Tübingen) sind hinfällig. Landwirte und Metzger sollen künftig in Gärtringen (Kreis Böblingen) schlachten.

Die Stadt Rottenburg und der Kreis Böblingen wollen in Sachen Schlachthof kooperieren. Statt eines Neubaus will sich Rottenburg am Schlachthof in Gärtringen beteiligen. In Gärtringen gebe es künftig ausreichend Kapazitäten für die Bauern und Metzger, die bisher den alten Rottenburger Schlachthof nutzen, heißt es von den Projektpartnern.

Regionaler Schlachthof war geplant

Der alte Schlachthof in Rottenburg müsste teuer saniert werden, deshalb war ein Neubau im Stadtteil Dettingen im Gespräch. Neuer Standort hätte eine Firmenbrache beim Dettinger Häckselplatz werden sollen - weit genug von der Wohnbebauung entfernt. Auch Kunden aus dem Zollernalbkreis hätten den neuen Schlachthof nutzen sollen. Geplant war ein regionaler, nachhaltiger und tiergerechter Schlachthof. "An der Betreibergesellschaft sollen sich Stadt, Landwirte, Regionalvermarkter und Privatleute beteiligen", hieß es noch im Sommer von der Stadt Rottenburg

In Gärtringen soll Vorzeigebetrieb entstehen

Jetzt soll im Schlachthof Gärtringen geschlachtet werden. Laut Mitteilung der Stadt Rottenburg und des Kreises Böblingen soll der Gärtringer Schlachthof zu einem Vorzeigebetrieb in Sachen Tierwohl und Nachhaltigkeit ausgebaut werden. Er war im September 2020 geschlossen worden, weil Tiere vor dem Schlachten gequält wurden.