per Mail teilen

Die Vorsitzenden der Gemeinderatsfraktionen in Pfullingen (Kreis Reutlingen) kritisieren, dass es derzeit keinen Kontakt zum Bürgermeister gibt. Der ist seit Juni krankgeschrieben.

Seit Ende Mai haben die Gemeinderäte nichts mehr von Bürgermeister Michael Schrenk gehört, sagte die Chefin der Grün-Alternativen-Liste, Traude Koch, auf Anfrage des SWR. Seit Mitte Juni sei der Pfullinger Bürgermeister krankgeschrieben, heißt es in einer Mitteilung der Fraktionsvorsitzenden im Gemeinderat.

"Das ehrliche Interesse an der Weiterentwicklung der Stadt und das sprichwörtliche offene Ohr für die Bürgerinnen und Bürger gehört zu den Grundanforderungen an einen Bürgermeister. Das vermissen und erwarten wir". Die Pfullinger Fraktionsvorsitzende der Grün-Alternativen-Liste Traude Koch

Die Gemeinderäte wollen wissen, wie es mit dem Bürgermeister weitergeht. Bisher mache der Stellvertreter einen guten Job, sagte Koch. Das sei aber kein Dauerzustand.

Reutlinger Landratsamt bleibt gelassen

Im Reutlinger Landratsamt bleibt man erstmal gelassen. Das Vorgehen des Pfullinger Bürgermeisters Schrenk mit den Krankschreibungen sei rechtlich korrekt, sagte eine Sprecherin der Aufsichtsbehörde.

"Es gibt keine gesetzlich geregelte Vorschrift, dass sich ein Bürgermeister darüber hinaus melden muss." Eine Sprecherin des Reutlinger Landratsamts

Wenn ein Rathauschef länger krank sei, könne der Gemeinderat einen Amtsverweser einsetzen. So weit ist es in Pfullingen noch nicht. Die Unruhe im Gemeinderat aber ist größer geworden. Vor sechs Jahren wurde Michael Schrenk zum Bürgermeister der Stadt Pfullingen im Kreis Reutlingen gewählt. Zuvor war er Schultes in Herbertingen (Kreis Sigmaringen).