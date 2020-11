per Mail teilen

Mit dem 11.11. beginnt normalerweise die fünfte Jahreszeit. Doch wegen Corona sind Narrenumzüge und große Versammlungen abgesagt. Auch in der Region verzichten die Vereine auf die Tradition.

Die Fasnetsvereine im Kreis Reutlingen, die sich auch dem Karneval verschrieben haben, haben ihre Veranstaltungen für den 11.11. abgesagt. Die Hexentaufe in Trochtelfingen ist ersatzlos gestrichen. Jeder müsse für sich selbst feiern, sagt Harry Weihbrecht-Betz vom Narrenverein Schrei Au dem SWR. Er hat einmal um 11:11 Uhr den Schlachtruf seines Vereins "Schrei-Au" durch das Büro gerufen. Mehr gehe in diesem Corona-Jahr nicht.

Die Ahlande aus Rottenburg. Auch dort sind Großveranstaltungen abgesagt. (Archivbild) SWR Harry Röhrle

Locher leeren und Konfetti werfen

Karl-Heinz Kutzbach von den Betzinger Krautskräga hatte die Idee bei sich zuhause einen Locher zu leeren, das Konfetti in die Luft zu werfen und "Helau" zu rufen. Ein Besuch in Mainz ist abgesagt, ebenso das traditionelle Häs-Abstauben am Samstag.

Kleinere Aktionen digital

Pünktlich zum 11.11. wollen sich einige Zünfte in Baden-Württemberg auf die schwäbisch-alemannische Fastnacht einstimmen. Die Vorbereitungen für die fünfte Jahreszeit finden allerdings unter Corona-Bedingungen statt. Der Teil-Lockdown habe viele Vorhaben ausgebremst, sagte der Sprecher der Vereinigung schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte, Volker Gegg. Versammlungen und andere kleinere Aktionen werde es per Videoschalte geben, Narrenmärsche seien nicht geplant.

Und auch für die Fasnet im kommenden Februar sind die Vereine bestenfalls in der Warteschleife, sagt Gegg. Alle Großveranstaltungen seien gestrichen. Man hoffe aber noch auf kleine Begegnungen wie Besuche in Schulen oder Musik in Innenhöfen.