In diesem Jahr sind im Arbeitsagenturbezirk Reutlingen etwa 170 Jugendliche weniger als 2019 in eine Ausbildung gestartet. Trotzdem könne man noch nicht von einem Corona-Jahrgang sprechen, so die Arbeitsagentur. Ein Grund für den Rückgang an Ausbildungsverhältnissen sei, dass Schulabgänger lieber eine weiterführende Schule besuchen. Die Betriebe wollen trotz Corona weiter Fachkräfte ausbilden, heiß es bei der Reutlinger Handwerkskammer. Dort waren über 200 Prozent mehr offene Leerstellen gemeldet als in den vergangenen zwei Jahren.