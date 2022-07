per Mail teilen

Es war ein großer Aufreger in Tübingen. Die Stadtverwaltung wollte Baugebote für nicht genutzte Baugrundstücke erlassen. Doch nun verzichtet sie auf Baugebote.

Grund sind Gesetzesänderungen und die gestiegenen Kosten beim Bauen. In einer Vorlage für den Verwaltungsausschuss des Gemeinderats heißt es, ein neues Gesetz habe die Möglichkeit, Baugebote zu erlassen, drastisch eingeschränkt. Wegen der Kostenexplosion beim Bauen sei außerdem nicht mehr gesichert, dass man ein neues Gebäude kostendeckend vermieten könne.

Die Stadt Tübingen nimmt Abstand vom Baugebot.

Neues Grundsteuergesetz

Das aber sei Voraussetzung für ein Baugebot. Das neue Grundsteuergesetz habe jedoch die Möglichkeit geschaffen, eine Grundsteuer C mit erhöhtem Hebesatz einzuführen. Aus Sicht der Tübinger Stadtverwaltung eine gute Alternative zum Baugebot. So könne ein Anreiz gesetzt werden, ein Grundstück zu bebauen. Es geht um insgesamt 100 baureife Grundstücke in Tübingen.