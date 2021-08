Weltweit noch kein Endlager

Weltweit gibt es bislang in keinem Staat ein Endlager für radioaktiven Müll. In Finnland wird derzeit eines gebaut, das in etwa fünf Jahren in Betrieb gehen soll. Deutschland hat entschieden, die Abfälle nicht ins Ausland zu bringen und sie stattdessen Untertage einzulagern. Ausgelegt werden soll der Bau für eine Million Jahre. 2031 soll eine Entscheidung für einen Standort fallen. 2050 soll das Atommüll-Endlager in Betrieb gehen.