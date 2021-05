Stell dir vor, es ist Abi und keiner schreibt mit: Am Enztalgymnasium in Bad Wildbad (Kreis Calw) ist das so. Hier finden keine Abi-Prüfungen statt. Aber nicht Corona ist Schuld. Das Wildbader Gymnasium hat vor sieben Jahren vom achtjährigen Gymnasium (G8) zurück aufs Modell mit neun Klassenstufen (G9) gewechselt. Und das bedeutet: In diesem Jahr wird kein Abitur geschrieben. So richtig traurig findet das angesichts der vielen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen rund um die Corona-Pandemie in Bad Wildbad wohl niemand.