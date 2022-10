KB Klinikverbund Südwest: Brandbrief an Gesundheitsminister

Der Klinikverbund Südwest macht dieses Jahr mehr als doppelt so viel Verluste wie vor der Corona-Pandemie und den aktuellen Kostensteigerungen. So steht es in einem Brandbrief an Gesundheitsminister Lauterbach. Magdalena Knöller:

„Geben Sie sich einen Ruck. Lassen Sie kommunale Krankenhäuser wie den Klinikverbund Südwest nicht absaufen“, fordern die beiden Landräte aus den Kreisen Calw und Böblingen vom Bundesgesundheitsminister. Der Klinikverbund, zu dem Krankenhäuser in Nagold, Calw und Böblingen gehören, fordert vom Bund einen sofortigen Inflationsausgleich und erneut Coronahilfen. Die Ampeln stünden auf Rot, heißt es in dem Brief. Die Kliniken in Nagold und in Calw gehen aktuell von einem Verlust von über elf Millionen Euro in diesem Jahr aus. Zum Vergleich: 2019 waren es rund sechs Millionen Euro. Der Kreis Calw muss nun deutlich mehr Geld zuschießen als geplant. Der Verwaltungsausschuss hat dem zugestimmt.