In den Kreisen Sigmaringen, Freudenstadt, Rottweil, Reutlingen und im Zollernalbkreis haben die Gesundheitsämter in diesem Winter keinen einzigen Fall von Influenza verzeichnet. Zum Vergleich: Alleine im Kreis Reutlingen hatte es im selben Zeitraum ein Jahr zuvor über 450 Fälle der Grippe gegeben. Auch in den anderen Kreisen der Region gibt es in diesem Jahr kaum Fälle. Die Zahl der Erkrankten liegt im einstelligen Bereich. Die Gesundheitsämter vermuten, dass das daran liegt, dass die Menschen mehr Abstand halten, Hände waschen und Masken tragen.