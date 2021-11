Auch am zweiten Streiktag Einschränkungen im Regionalverkehr rund um Horb

per Mail teilen

Die Gewerkschaft der Lokführer (GDL) streikt weiter im Personenverkehr. Im Regionalverkehr der Neckar-Alb-Region und im Nordschwarzwald kommt es auch am zweiten Streiktag zu massiven Einschränkungen.

Die Gewerkschaft GDL spricht von einer hohen Streikbereitschaft. Entsprechend fallen erneut Züge auf der Zollernalbbahn von Tübingen über Sigmaringen nach Aulendorf aus. Auch auf der Strecke Tübingen-Stuttgart kann es zu Verspätungen kommen, so die Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn. Wie bereits am ersten Streiktag fallen auch am Dienstag wieder Züge auf der Oberen Neckarbahn von Tübingen nach Horb und auf der Nagoldtalbahn von Horb nach Pforzheim aus.

Bilanz erster Streiktag: Regionalverkehr stark betroffen

Zwischen Tübingen und Metzingen fuhr keine einzige Regionalbahn, sagte die Tübinger GDL-Sprecherin Imke Hartwig dem SWR. Auch auf der Zollernalbbahn nach Aulendorf blieben die Interregio Expresszüge im Bahnhof. Selbst die private Hohenzollerische Landesbahn (HZL) war morgens betroffen, weil das Stellwerk in Dußlingen (Kreis Tübingen) bestreikt wurde. Auch auf der Oberen Neckarbahn von Tübingen nach Horb ging wenig. Nur auf der Nagoldtalbahn von Horb nach Pforzheim fuhren Züge im Notbetrieb, weil die Bahn für Ersatzlokführer gesorgt hatte.

Manche Bahnpendler sind wieder zurpck nach Hause

Es gab auch Verspätungen auf der Strecke von Tübingen über Reutlingen nach Stuttgart. Außerdem fiel die S-Bahn von Stuttgart nach Herrenberg aus. Am Bahnhof in Herrenberg hatte das am Montag bei manchen Fahrgästen dazu geführt, dass sie frustriert wieder nach Hause gegangen sind. Der Streik dauert laut GDL noch bis Mittwochmorgen 2 Uhr.

Zugausfälle auf der Gäubahn haben anderen Grund

Auf der Gäubahnstrecke von Stuttgart nach Horb und Freudenstadt kommt es seit Sonntag wegen Modernisierungsarbeiten zu Zugausfällen. Es gibt einen Schienenersatzverkehr, teilte die DB Regio Baden-Württemberg mit. Informationen zur jeweiligen Zugverbindung gibt es bei der Bahn telefonisch oder online auf bahn.de und in der DB-App.