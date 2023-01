per Mail teilen

Das Forstamt in Sankt Johann (Kreis Reutlingen) beschränkt den Kauf von Holz. Der Grund: Laut Revierförster Schneider wird das Holz von einigen Käufern als Geldanlage behandelt.

Holz ist gefragt wie selten. Doch das Forstamt und die Gemeinde in Sankt Johann (Kreis Reutlingen) wollen die Kaufmengen regeln. Man werde nicht mehr alle Bestellungen erfüllen, sagt der Revierförster Enzian Schneider dem SWR im Interview.

Insgesamt hätten sich die Bestellungen mehr als verdoppelt. Viele würden Holz hamstern, manche würden es auch sogar zu "zu unmoralischen Preisen" verkaufen, so der Förster. Letzteres sei allerdings keine gute Idee, betonte Schneider. Das Holz sei eine schlechte Anlage, da es sie dabei um ein Frischeprodukt handelt und deshalb mit der Zeit schlechter brennen würde. Es würde seinen Wert verlieren.

Schlechte Geldanlage

Laut Revierförster sei durch dieses Kaufverhalten der Mangel entstanden. Das will Schneider ändern: Ab sofort wird in Sankt Johann überprüft, wie viel Holz die Besteller in früheren Jahren gebraucht hätten. Anhand dieser Rechnung ergebe sich dann die lieferbare Menge. Wie die Gemeinde allerdings mit Erstbestellern umgeht, ist noch nicht entschieden.