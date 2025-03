per Mail teilen

Dass auf einem Bauernhof wilde Hauskatzen leben, ist nichts Neues. Aber über 500 Tiere? Das ist ziemlich viel. Ein Bauernhof in Eningen unter Achalm hat deswegen um Hilfe gebeten.

Katzen auf Bauernhöfen helfen gegen Mäuse und Ratten. Doch wenn es zu viele Katzen werden, können auch die zu einer Plage werden. Damit es nicht zu viele werden und sie gesund bleiben, haben Tierschützerinnen auf einem Bauernhof in Eningen unter Achalm (Kreis Reutlingen) wilde Hauskatzen gefangen.

Katzen behandeln, impfen und kastrieren

Wenn an einem Ort zu viele Katzen leben, können die Tiere leichter Krankheiten übertragen oder sogar verhungern. Das wollen die Helferinnen des "Tierschutzvereins Mensch und Tier Region Schwäbische Alb " verhindern. Dafür fangen sie auf dem Hof regelmäßig Katzen. Dann behandeln sie deren Krankheiten, impfen und kastrieren sie.

Eine der Tierschützerinnen ist Svenja Große-Kleffmann. Zusammen mit zwei anderen Helferinnen stellt sie auf dem Eninger Bauernhof zuerst Fallen auf: kleine Gitterkäfige, hinten mit einem Auslöser für eine Fangklappe. Da klecksen sie Thunfisch drauf. Dem können die Katzen kaum widerstehen. Treten die Katzen hinten auf den Auslöser, schnappt vorne die Klappe zu. Die Katzen sind gefangen.

Lockrufe für kleine Kätzchen

Die erfahrenen Frauen haben ihre kleinen Geheimtipps, wie sie Katzen in die Fallen locken können. Svenja Große-Kleffmann schwört auf Lockrufe aus ihrem Handy. Die würden insbesondere kleine Kätzchen anlocken, erklärt sie: "Ich weiß nicht, wie viele Kitten ich innerhalb von fünf Minuten mit diesem Lockruf schon gefangen habe."

Auch wenn das Thema ernst ist, gehen die Ehrenamtlichen teilweise spielerisch an die Sache heran. Große-Kleffmann und eine andere Helferin vergleichen zum Beispiel ihre größten Erfolge. Vier Katzen in einer Falle - das schafft man nicht alle Tage. Sie erinnert sich noch genau, wie ihr das geglückt ist.

"Ganz schön Adrenalin, das muss man schon sagen"

Wenn die Tierschützerinnen ihre Fallen aufgestellt haben, beobachten sie die Katzen. Dann sei das fast so spannend wie Fußballgucken, schmunzelt Große-Kleffmann.

Das kostet schon manchmal echt Adrenalin, muss man einfach wirklich sagen. Wenn die Katzen dann kurz vor dem Auslöser stehen und sich einfach nicht hinbewegen.

Sobald die Katzen in der Falle sind, muss es schnell gehen. Denn die gefangenen Katzen sind aufgeregt, wenn sie merken, dass sie feststecken. Sie fahren ihre Krallen aus und springen hin und her. Ein großes Tuch über dem Käfig beruhigt sie. Ein paar Minuten Dunkelheit lassen sie zur Ruhe kommen.

Nach der Fangaktion auf dem Bauernhof in Eningen unter Achalm kümmern sich Seraina Lang (links) und Svenja Große-Kleffmann (rechts) um den Papierkram. Sie dokumentieren, welche Tiere gefangen, behandelt und kastriert wurden. SWR Ingemar Koerner

Gefahren für Katzen und Menschen

Wenn sich die Tiere in den Fallen beruhigt haben, kommen sie schnell eine Transportbox. Denn die Transportboxen sind sicherer. In den Fallen können sich die Katzen leichter verletzen. Doch das Umsetzen ist auch für die Menschen nicht ohne Risiko. "Katzenkratzer und -bisse sind richtig gefährlich", erzählt Große-Kleffmann. Teilweise trügen Katzen in ihren Mäulern auch multiresistente Keime. "Deswegen muss man da schon gucken, dass sich das nicht entzündet."

Trotzdem sind die Tierschützerinnen mit Herzblut bei der Sache. Sie machen ihre Arbeit jedes Wochenende an unterschiedlichsten Orten. Und das ist wichtig, findet eine weitere Helferin: Seraina Lang. Sie ist Tierärztin und arbeitet beim Veterinäramt. Sie unterstützt den Tierschutzverein in ihrer Freizeit.

Es löst bei mir instinktiv den Wunsch aus, zu helfen, wenn ich ein krankes Tier sehe.

Zufrieden mit der Fangaktion

Mit der Fangaktion an diesem Abend sind die Helferinnen zufrieden. Drei Katzen sind in die Fallen gegangen. Jetzt kommen sie erst einmal in Quarantäne. Dann werden sie - falls sie es nicht schon sind - kastriert. Auch Impfungen und Arzneimittel bekommen die Tiere. Sobald sie gesund, geimpft und kastriert sind, geht es zurück auf den Hof.

Besonders zahme und zutrauliche Tiere werden aber auch weitervermittelt, zum Beispiel an Familien. Auf diese Weise haben die ehrenamtlichen Tierschützerinnen die Katzenanzahl auf dem Eninger Bauernhof schon deutlich reduziert. Und manche bleiben einfach bei Svenja Große-Kleffmann. Sie selbst hat insgesamt 15 Katzen zu Hause, und alle seien putzmunter, lächelt sie.