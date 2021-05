Die Polizei in Schramberg im Kreis Rottweil ermittelt wegen Tötens einer Katze und wegen Tierquälerei gegen Unbekannt. Die Katze wurde am Freitag tot und verstümmelt in einem Garten im Stadtteil Waldmössingen gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich dabei nicht um den Tatort handelt. Am Abend zuvor hatte der Katzenbesitzer sein Tier aus dem Haus gelassen und zum letzten Mal gesehen. Er hatte bereits in der Nachbarschaft und in sozialen Netzwerken nach dem Tier gesucht.