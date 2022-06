Beim Überfall auf einen Discounter in Spaichingen (Kreis Tuttlingen) ist am Freitagabend eine Kassiererin mit einem Messer am Hals bedroht worden. Laut Polizei kam der unbekannte Täter in den Laden und forderte das Geld aus der Kasse. Aufgrund der Bedrohung übergab ihm die Kassiererin das Geld in unbekannter Höhe.