Kampfrichterturm an Skischanze abgebrannt

In Meßstetten (Zollernalbkreis) hat am Samstagabend der Kampfrichterturm beim Skilift gebrannt. Laut Skiverein Meßstetten steht von dem Turm nur noch ein angekokeltes Gerippe.

Noch ist nicht klar, warum das passierte: Gegen 20:40 Uhr ging bei der Feuerwehr die Meldung ein, dass der Kampfrichterturm in der "Skiarena Täle" brenne. Obwohl die Feuerwehr laut Polizei sofort zur Stelle war, brannte der Holzturm ab. Es entstand Schaden von 15.000 Euro.

Kampfrichterturm zur Bewertung von Skisprüngen genutzt

Nach Angaben von Sven Kollmannsberger, einem Vorstandsmitglied des Skivereins Meßstetten, war der Kampfrichterturm eine überdachte Holzplattform. Er steht direkt neben der Wintersprungschanze der Skiarena. Von der Plattform aus beobachten die Kampfrichter die Sprünge und bewerten sie. Die Feuerwehr habe zwar das Abbrennen des Turmes nicht verhindern können, aber immerhin habe sie es geschafft, dass keine brennenden Holzstücke auf die Anlaufspur oder den Schanzentisch fallen, so Kollmannsberger. Die Sprunganlage sei deshalb nicht durch den Brand beschädigt worden.

Nur ein verkohltes Gerippe blieb übrig nach dem Brand des Kampfrichterturms in der Skiarena in Meßstetten Deutsches Rotes Kreuz Meßstetten / Dominik Ebert

Brandursache noch unklar

Laut Polizei ist noch nicht klar, warum das Feuer ausbrach. Die Ermittlungen laufen. Sven Kollmannsberger kann sich jedoch eine mögliche Brandursache denken: Der Kampfrichterturm werde immer wieder von Jugendlichen als Unterstand genutzt. Man habe dort immer wieder leere Getränkeflaschen und Dosen gefunden. Es sei aber nie etwas beschädigt worden. An absichtliche Brandstiftung glaube er deshalb nicht - aber vielleicht sei ja etwas schiefgegangen. Der Vorsitzende des Skivereins Meßstetten, Oliver Rentschler, ist enttäuscht und sauer. Er geht fest von Brandstiftung aus. Es gebe am Kampfrichterturm keine Elektrik - und Gewitter habe es am Samstag auch keines gegeben.

Webcam in der "Skiarena Täle" hat Bilder aufgezeichnet

Vielleicht können Bilder der Webcam in der "Skiarena Täle" bei den Ermittlungen weiterhelfen, hofft Rentschler. Wie man inzwischen festgestellt habe, hat die Kamera bereits um 18:20 Uhr ein Feuer aufgezeichnet. Die Daten der Kamera gehen jetzt an die Polizei. Der abgebrannte Kampfrichterturm ist inzwischen mit Flatterband abgesperrt.

Zusätzliche Arbeit und Kosten für Ehrenamtliche vom Skiverein Meßstetten

Auf die ehrenamtlichen Mitarbeitenden des Skivereins Meßstetten kämen jetzt zusätzliche Arbeit und Kosten zu, sagte Vorstand Oliver Rentschler. Man müsse Brandhölzer teuer entsorgen. Den Kampfrichterturm neu aufzubauen, dürfte nach seiner Schätzung bis zu 25.000 Euro kosten. Versichert sei der Turm nicht gewesen, weil er kein Gebäude sei. Ein Verein, der viel für Meßstetten leiste, der zum Beispiel vor zwei Jahren eine beleuchtete Nachtloipe für die Bürgerinnen und Bürger eröffnet habe, habe so etwas nicht verdient.