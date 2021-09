per Mail teilen

Ein Kampfhund ist Mitte August bei einem Angriff auf einen Mann in Altensteig nicht unter Drogen gestanden. Das hat die Blutanylyse in einem Labor ergeben. Bei dem Angriff hatte der Kampfhund den älteren Mann in Altensteig durch mehrere Bisse lebensgefährlich verletzt. Der 20-jährige Hundehalter stand bei dem Vorfall unter Drogen. Der Hund jedoch nicht, wie die Polizei nun mitteilte.