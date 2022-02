Hochmoore am Kaltenbronn wichtig für den Klimaschutz

Welttag der Feuchtgebiete

Der UNESCO Weltfeuchtgebietstag wird seit 1997 jährlich begangen. In diesem Jahr steht ein Aufruf zum Handeln für Feuchtgebiete im Mittelpunkt der Kampagne. Man solle finanzielles, menschliches und politisches Kapital investieren, um die Feuchtgebiete der Welt vor dem Verschwinden zu bewahren und diejenigen wiederherzustellen.Basis des Welttags für Feuchtgebiete ist die Unterzeichnung eines Schutzabkommens in der iranischen Stadt Ramsar am 2. Februar 1971.