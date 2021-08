per Mail teilen

Ein Känguru ist aus einem Wanderzirkus in Bad Dürrheim (Schwarzwald-Baar-Kreis) entlaufen. Wie die Polizei mitteilte, entdeckte ein Spaziergänger das Känguru am Donnerstagnachmittag in Villingen-Schwenningen. Bislang blieb die Suche nach dem ausgebüxten Beuteltier ergebnislos.