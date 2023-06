In Schömberg bei Balingen im Zollernalbkreis ist ein Känguru aus einem Streichelzoo ausgerissen. Die Polizei hat das Tier zwei Stunden lang gesucht. Ohne Erfolg.

In Schömberg im Zollernalbkreis wird ein Känguru vermisst. Das Tier stammt aus einem Streichelzoo bei der Wirtschaft Waldschenke in der Nähe des Stausees. Laut Eigentümer ist das Känguru in der Nacht auf Dienstag aus seinem Gehege ausgerissen. Gegen 2:30 Uhr meldetet sich eine Autofahrerin bei der Polizei. Sie habe das Tier auf der Landstraße zwischen Wellendingen (Rottweil) und Schömberg gesehen, so die Beamten.

Polizei suchte mit Streifenwagen nach Känguru

Eine Suchaktion, an der auch die Tierrettung beteiligt war, blieb erfolglos. Mittlerweile hatte sich auch der Besitzer des Kängurus bei der Polizei gemeldet. Er werde sich nun selbst auf die Suche machen. Das Tier einzufangen sei aber schwierig. Die Waldschenke ist ein Restaurant mit einem kleinen Erlebnispark für Kinder. Im angrenzenden Streichelzoo leben Lamas, Ziegen, Schafe, Ponys und eben eigentlich das Känguru. Wie es ausreißen konnte, ist noch unklar.