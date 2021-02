Kalt, kälter, am kältesten: Im Großen Rinnental bei Sonnenbühl auf der Reutlinger Alb herrschten am frühen Freitagmorgen die tiefsten Temperaturen im ganzen Südwesten. Frostige minus 22,5 Grad hat Meteorologe Roland Hummel an seiner Wetterstation gemessen. Nur Funtensee in Bayern und Lippstadt in Nordrhein-Westfalen waren noch kühler. In Sonnenbühl hätten die Werte aber auch tiefer sinken können, so Roland Hummel.