Das diakonische Sozialunternehmen Erlacher Höhe in Freudenstadt warnt vor der Kälte. Obdachlose könnten erfrieren. Viele Aufenthaltsmöglichkeiten brechen derzeit wegen der Pandemie weg, so Abteilungsleiter Wolfgang Günther. Er ruft Bürger dazu auf, Obdachlose anzusprechen und sich in Notfällen an das örtliche Polizeirevier zu wenden.