Die Gewerkschaft Nahrung-Genussmittel-Gaststätten Südwest (NGG) befürchtet Nachteile für die Beschäftigten bei einer möglichen Zerschlagung der Bäckerei-Kette K&U in Reutlingen und Tübingen. Der Edeka-Konzern will die Verkaufsstellen seiner Tochterfirma K&U künftig als Markt-Bäckerei führen. K&U wird in der bisherigen Form dann nicht mehr existieren, sagte Alexander Münchow von der Gewerkschaft dem SWR. Das bedeute auch, dass die Tarifverträge, die die Angestellten haben, wegfallen würden. Münchow befürchtet eine Verschlechterung der Arbeitskonditionen. Darum müsse K&U als attraktiver Arbeitgeber erhalten bleiben, so der Gewerkschafter.