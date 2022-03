Ukraine-Krieg: Justizministerin Gentges lobt Ankunftszentrum Meßstetten

per Mail teilen

Die baden-württembergische Justiz- und Migrationsministerin Marion Gentges (CDU) war am Donnerstag im neuen Ankunftszentrum für Ukraine-Flüchtlinge im Zollernalbkreis zu Besuch.

Bei einem Rundgang durch die ehemalige Landeserstaufnahmestelle (LEA) in Meßstetten (Zollernalbkreis) konnte sich Marion Gentges (CDU) einen Eindruck von dem neuen Ankunftszentrum verschaffen. Kreis und Land betreuen die Unterkunft gemeinsam. Gentges sagte, dass das, was hier in den vergangenen zwei Wochen aufgebaut wurde, vorbildlich sei.

Rundgang im neuen Ankunftszentrum, unter anderem mit Justizministerin Marion Gentges (links) und Finanzministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (rechts). SWR Matthias Neumann

Erste Flüchtlinge bereits angekommen

Seit der Inbetriebnahme am Mittwoch wurden bereits 230 ukrainische Flüchtlinge aufgenommen. Nach Angaben des Ministeriums sollen in der ehemaligen LEA und früheren Zollernalb-Kaserne insgesamt rund 800 Menschen untergebracht werden. Mit frisch bepflanzten Blumenkübeln und Spielgeräten für die Kinder will die Unterkunft die ukrainischen Flüchtlinge willkommen heißen.

Ein Platz zum Spielen - schnell aufgebaut für die Kinder aus der Ukraine. SWR Matthias Neumann

Streit wegen LEA-Wiedereröffnung vorübergehend beigelegt

Zur Frage, ob die stillgelegte LEA in Meßstetten wieder reaktiviert wird, hatte es noch im Januar einen scharfen Streit zwischen Stadt und Land gegeben. Die Kommune positionierte sich klar dagegen, weil sie befürchtete, dass eine Flüchtlings-Unterkunft in Widerspruch zu dem geplanten Gewerbegebiet stehen könnte. Angesichts des Ukraine-Krieges haben Stadt und Landkreis allerdings von sich aus angeboten, dort Plätze für Geflüchtete zu schaffen. Das Ankunftszentrum für Menschen aus der Ukraine soll nämlich nur vorübergehend bestehen.