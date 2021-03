In Tübingen müssen wahrscheinlich rund 170 Studierende eine Jura-Klausur für ihr Staatsexamen noch mal schreiben. Wie die Uni Tübingen bestätigt hat, wurde an der Uni Konstanz eine Klausur versehentlich ausgeteilt, die eigentlich erst später geprüft wird. Jetzt entscheidet das Landesjustizprüfungsamt, ob alle Examenskandidaten in Baden-Württemberg eine neue Prüfung in dem Rechtsgebiet schreiben müssen.