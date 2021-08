Der nasse Juni hat das Grundwasser in den Regionen Neckar-Alb, Schwarzwald-Baar-Heuberg und im Nordschwarzwald stabilisiert. Das hat die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg mitgeteilt. So ist das Grundwasser im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegen. Die Gallusquelle in Veringenstadt (Kreis Sigmaringen) zum Beispiel hat mehr Wasser ausgeschüttet. Auch in Mönchweiler (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist der Grundwasserspiegel angestiegen.