Wegen eines verletzten Flügels musste das junge Storchenweibchen "Anni" in Fluorn-Winzeln (Kreis Rottweil) von der Feuerwehr aus dem Nest gerettet werden. "Storchenvater" Emil Moosmann hat alles dafür getan, dass der Jungvogel nun in gute Hände kommt.

Der "Storchenvater" hat seine Schützlinge im Blick

Bei seinen regelmäßigen Nest-Beobachtungen hatte Emil Moosmann bemerkt, dass dem jungen Vogel am rechten Flügel einige Schwungfedern fehlen. Fliegen ist so unmöglich. Damit es bei den ersten Flugversuchen nicht zu einem tödlichen Absturz kommt, entschied er als örtlicher "Storchenvater", das Jungtier mit Unterstützung der Feuerwehr aus dem Nest zu holen und dem Storchenweibchen den Namen "Anni" zu geben.

"Anni" wird am Bodensee gesund gepflegt

Aus etwa 30 Metern Höhe von der Turmspitze der Alten Kirche heruntergeholt, wird die kleine "Anni" nun geschützt in einer Kiste an den Bodensee gebracht. Bei Salem wird sie in der Storchenstation am Affenberg aufgepäppelt, damit sie im Herbst zusammen mit den anderen Störchen Richtung Süden fliegen kann.