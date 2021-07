Ein junger Mann ist in Tübingen auf einen Militärwaggon geklettert und dabei durch einen Stromschlag lebensgefährlich verletzt worden. Mittlerweile ist er im Krankenhaus gestorben.

Ein 19-Jähriger, der am Wochenende auf dem Gelände des Tübinger Güterbahnhofs einen Stromschlag erlitten hat, ist an seinen Verletzungen gestorben. Der 19-Jährige war laut Polizei am frühen Samstagmorgen mit einem 35-jährigen Begleiter am Tübinger Güterbahnhof unterwegs gewesen, wo Militärzüge standen. Warum die beiden dort waren, ermittelt die Kriminalpolizei noch.

Der 19-Jährige war auf einen Panzer geklettert, der auf einen Güterwagen geladen war. Dabei sprang die Spannung aus der Oberleitung auf ihn über. Er erlitt einen Stromschlag und verlor das Bewusstsein. Der Sicherheitsdienst bemerkte den Lichtbogen und alarmierte Rettungskräfte. Der Begleiter versuchte, den Verletzten zu reanimieren. Der 19-Jährige kam in ein Krankenhaus, wo er am Samstagabend seinen lebensgefährlichen Verletzungen erlag.