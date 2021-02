Bei Wehingen im Kreis Tuttlingen sind am Dienstag drei junge Männer 120 Meter tief in eine Steilhalde gestürzt. Laut Polizei wollten die drei Männer zwischen 17 und 21 Jahren, die sich in der Gegend eigentlich auskannten, eine Abkürzung nehmen. Dabei rutschten sie die Steilhalde hinunter. In dem unwegsamen Gelände musste die Bergwacht sie mit Seilen und einem Allradfahrzeug bergen. Alle drei blieben unverletzt.