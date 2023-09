Ein 15-Jähriger war im Zug nach Tübingen unterwegs. Er hatte wohl zwei Mitfahrende gebeten, ihre Musik leiser zu machen. Daraufhin bekam er einen Fußtritt ins Gesicht.

Ein Unbekannter hat einen Jugendlichen im Zug von Rottenburg nach Tübingen mit Fußtritten leicht am Kopf verletzt. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 15-Jährige habe am Dienstag gegen 14 Uhr im Zug gesessen. Der mutmaßliche Täter und sein Begleiter hätten sehr laute Musik gehört. Das habe den Jugendlichen gestört. Laut Polizei bat er deshalb die beiden Mitfahrenden, die Musik leiser zu machen. Daraufhin habe der mutmaßliche Täter ihm zwei Mal gegen den Kopf getreten.

Opfer flüchtet in Zugtoilette und ruft Polizei

Der 15-Jährige versteckte sich in der Zugtoilette und alarmierte die Polizei. Am Bahnhof in Tübingen floh der mutmaßliche Angreifer Richtung Innenstadt. Er war ebenfalls etwa 15 Jahre alt, 1,90 Meter groß und hatte einen grauen Sportanzug an. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Wie eine Sprecherin der Bundespolizei auf Anfrage des SWR mitteilte, sei der 15-jährige Junge bei dem Angriff nicht ernsthaft verletzt worden. Um genauere Hinweise zum Tathergang zu erhalten, müsse man zunächst die Überwachungskameras auswerten.