Für 365 Euro im Jahr mit Bus und Bahn im Land unterwegs sein. Das bietet das neue JugendticketBW. Tübingen macht das Ticket noch attraktiver und legt einen Zuschuss drauf.

Die Stadt Tübingen bezuschusst das JugendticketBW, das seit Mittwoch gilt. Damit können Auszubildende, Schüler und Studierende aus Tübingen bis 26 Jahren für 264 Euro im Jahr den öffentlichen Nahverkehr in Baden-Württemberg nutzen, teilte die Stadtverwaltung mit. Damit ist das Ticket um rund 100 Euro günstiger als im Land, wo es 365 Euro kostet.

Extra-Zuschuss in Tübingen für Schüler, Azubis und FSJ´ler

In der Universitätsstadt bekommen alle Schüler und Schülerinnen, Auszubildenden und Freiwilligendienstleistenden das JugendticketBW für 264 Euro. Voraussetzung ist, dass sie sowohl ihren Wohnort als auch ihren Schul- und Ausbildungsort in Tübingen haben.

OB Palmer hofft auf einen nachhaltigen Lerneffekt

Der Gemeinderat habe sich aus sozialen und ökologischen Gründen für den extra Zuschuss zum JugendticketBW entschieden, sagte Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne, Mitgliedschaft ruht derzeit) gegenüber dem SWR. Gerade Familien mit Kindern und geringem Einkommen sollen nicht so viel für Mobilität bezahlen müssen. Außerdem hofft der OB, dass Jugendliche, die jetzt das neue Ticket nutzen, auch später weniger Auto fahren.

Das Ticket gilt in allen Verkehrsverbünden in BW - allerdings nicht im Fernverkehr

Das Land will mit dem JugendticketBW den Umstieg auf den öffentlichen Nahverkehr erleichtern. Damit können Schüler, Auszubildende und Studenten den Nahverkehr in ganz Baden Württemberg nutzen. Das Ticket gilt in allen 19 Verkehrsverbünden im Land - ausgenommen ist nur der Fernverkehr.